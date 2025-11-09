El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 91%.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a nubes altas, aunque la probabilidad de precipitación se mantendrá baja en las primeras horas, con un 10% de posibilidad de lluvia entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. Se prevé un aumento significativo en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 75% entre las 13 y las 19 horas. Durante este periodo, se anticipa que las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm.

Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 14 grados, con un descenso gradual hacia la noche. La humedad relativa también experimentará fluctuaciones, bajando a un 67% en las horas centrales del día y aumentando nuevamente hacia la tarde y la noche.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección variable, con ráfagas que alcanzarán hasta 4 km/h. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera que el viento sople desde el sur, con velocidades que podrían llegar a los 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 30% de posibilidad entre las 13 y las 19 horas, aumentando a un 70% durante la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían acompañarse de tormentas eléctricas en la segunda mitad del día.

Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Salvaterra de Miño que se preparen para un día mayormente nublado con lluvias ligeras y posibles tormentas por la tarde y la noche. Es aconsejable llevar paraguas y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.