El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y mantener una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, que persistirá hasta el mediodía. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96%. Esto generará una sensación de frío, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

A partir del mediodía, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, y las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente en la tarde, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, aumentando en momentos puntuales hasta alcanzar rachas de hasta 26 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 13 grados . La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 70% entre las 19:00 y la medianoche. Se recomienda a los habitantes de Salceda de Caselas estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en las condiciones climáticas.

En resumen, el día se caracterizará por un inicio frío y nublado, con la posibilidad de lluvias en la tarde y noche. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los ciudadanos que planifiquen sus actividades al aire libre teniendo en cuenta la probabilidad de lluvia y el descenso de las temperaturas hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.