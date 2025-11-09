El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes más densas y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 10 grados, pero se espera que suban ligeramente a medida que el sol se eleva, alcanzando los 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en la tarde, donde se espera que alcance un 76%. Esta alta humedad, combinada con las nubes y las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno en algunos momentos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con un total acumulado de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.6 mm hacia la tarde. La probabilidad de lluvia será más significativa entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de que se registren lluvias escasas. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles chubascos, aunque no se anticipan lluvias intensas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La dirección del viento, predominantemente del sur, contribuirá a mantener las temperaturas relativamente suaves a lo largo del día.

En resumen, Ribadumia experimentará un día nublado con temperaturas moderadas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se recomienda a los residentes que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.