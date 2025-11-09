El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un panorama meteorológico caracterizado por la presencia de nubes altas y un aumento progresivo de la nubosidad a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde.

A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, especialmente en la tarde, donde se espera un cielo mayormente cubierto. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 61% y el 90%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. La combinación de nubes y humedad podría generar un ambiente propenso a la lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 1 mm, lo que indica que se espera un episodio de lluvia ligera a moderada. Además, la probabilidad de tormentas también se incrementará, con un 35% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 65% entre las 19:00 y la medianoche, lo que podría traer consigo algunas tormentas eléctricas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h por la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas.

Los ciudadanos de Redondela deben estar preparados para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde y noche. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas pueden descender con la llegada de las lluvias. La combinación de viento, humedad y nubosidad hará que la sensación térmica sea más fresca, por lo que es aconsejable estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.