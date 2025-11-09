El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto en gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 16-17 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 68% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h, alcanzando rachas de hasta 37 km/h en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea significativa, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia aumentará a un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y se espera que las primeras gotas comiencen a caer alrededor de las 17:00 horas. La precipitación acumulada podría ser de hasta 1 mm, lo que indica que se trata de una lluvia ligera pero persistente.

Además, existe un 70% de probabilidad de tormenta en la franja horaria de 19:00 a 21:00, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. Las condiciones climáticas podrían generar un ambiente inestable, por lo que se recomienda precaución al aire libre, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 14 grados hacia el final del día. La nubosidad persistirá, y la lluvia podría continuar en forma de chubascos dispersos.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde y la noche. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones climáticas cambiantes y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.