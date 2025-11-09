El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la bruma, con temperaturas que rondarán los 9 a 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. La temperatura se elevará ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 10 de la mañana y subiendo hasta 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la nubosidad persistirá, y se prevé que el cielo permanezca cubierto durante gran parte del día. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente en la tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. Las precipitaciones serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm hacia el final del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A partir de la tarde, se espera que el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. La dirección del viento, predominantemente del sur, también podría traer consigo un aumento en la humedad, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 55% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde, aumentando a un 70% entre las 7 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque las lluvias iniciales serán ligeras, existe un riesgo considerable de tormentas eléctricas más adelante en el día.

Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 13 y 14 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a condiciones de niebla y bruma una vez más. En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, especialmente en la tarde, y un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.