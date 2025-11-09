El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 8 grados durante la mañana, con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 98%.

A medida que avance la jornada, se espera que la bruma y la niebla den paso a un cielo poco nuboso en las horas centrales del día, con temperaturas que podrían llegar hasta los 12 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad persistente, que se mantendrá en torno al 75% a mediodía.

A partir de la tarde, el cielo se irá cubriendo gradualmente, y se prevé un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas de la tarde. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que rondarán los 1 a 3 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el sur, aumentando su intensidad, alcanzando rachas de hasta 20 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente con la combinación de la humedad y las temperaturas que no superarán los 17 grados en su punto máximo.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 13 grados . La probabilidad de tormentas será baja al inicio de la noche, pero se incrementará a medida que se acerque la medianoche, con un 70% de probabilidad de tormenta en las horas más tardías.

En resumen, Ponteareas experimentará un día variable, con bruma y niebla en la mañana, seguido de un aumento de nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.