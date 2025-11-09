El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

Hoy, 9 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes dominarán el cielo, y aunque no se esperan precipitaciones significativas hasta el mediodía, la probabilidad de lluvia aumentará a medida que avance el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, y se espera que alcancen su punto máximo en torno a las 14 horas, cuando el termómetro marque 14 grados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando hasta un 91% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener en cuenta estas condiciones si se planea realizar actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente a partir de la tarde, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipan lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 18:00 horas, justo cuando el cielo se cubra completamente y la temperatura empiece a descender.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas también incrementará, alcanzando un 60% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comenzará tranquilo, es recomendable estar preparados para condiciones más inestables a medida que avance la tarde. En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día fresco y nublado, con lluvias ligeras y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.