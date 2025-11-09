El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto en la mayor parte del tiempo, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , comenzando con un fresco de 10 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con mínimas de 9 grados en las primeras horas y máximas que no superarán los 16 grados. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 68% en las horas de la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sur. La velocidad del viento variará entre 4 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con una probabilidad de lluvia que aumentará significativamente en la tarde y noche. Se estima que la probabilidad de precipitación será del 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una posibilidad de tormenta del 45% en ese mismo periodo. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 1 mm en total, siendo más intensas hacia la tarde.

Es importante que los residentes de Poio se preparen para un día mayormente nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras a moderadas en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La combinación de viento y humedad podría hacer que las condiciones se sientan más frías, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.