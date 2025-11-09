El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, se espera en Pazos de Borbén un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, dando paso a un cielo muy nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 12:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 13 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 75% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente a partir de la tarde. Desde las 13:00 hasta las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 85%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias ligeras. Se estima que la cantidad de precipitación acumulada durante este periodo podría ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá intervalos de lluvia escasa.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h, aumentando a medida que avance el día. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría.

La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 35% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 65% en las horas posteriores, lo que podría indicar la posibilidad de tormentas aisladas en la noche. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Pazos de Borbén que se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean estar al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.