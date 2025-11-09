El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una transición hacia condiciones más inestables a medida que avance la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados durante la mañana, con una ligera subida a 13 grados hacia el mediodía.

A medida que el día progrese, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde. Esto se traducirá en una probabilidad de precipitación que se incrementará notablemente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas, pero que podrían aumentar a 0.5 mm hacia la tarde y hasta 2 mm en la noche.

El viento soplará del sur a una velocidad que variará entre 1 y 11 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando entre el 62% y el 83% a lo largo del día.

La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 70% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en la tarde y la noche.

En cuanto a la humedad, se espera que se mantenga en niveles altos, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 11 grados por la mañana, mientras que las máximas alcanzarán los 16 grados en la tarde, antes de descender nuevamente al caer la noche.

Es recomendable que los residentes y visitantes de Oia se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones frescas y húmedas. La combinación de nubes, lluvia y viento podría afectar las actividades al aire libre, por lo que se sugiere planificar con antelación y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.