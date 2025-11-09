El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera un incremento en la nubosidad, alcanzando un estado de cielo cubierto a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de frío. A partir del mediodía, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se prevé que sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 3 mm en la tarde-noche.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 21 y 43 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas, especialmente en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde y la noche, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, manteniéndose alrededor de los 15 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen salir.

En resumen, el día en O Rosal se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y la posibilidad de tormentas, especialmente en la tarde. Se aconseja a los residentes estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y tomar las precauciones necesarias si se encuentran en la calle durante las horas de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.