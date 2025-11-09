El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos y cubiertos, lo que podría dar lugar a algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente en la tarde, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas serán frescas, con mínimas de 6 grados, pero se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se registren 17 grados. Sin embargo, a medida que caiga la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 76% hacia la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá, con un 100% de posibilidad entre las 19:00 y la medianoche. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con estimaciones de hasta 2 mm de lluvia en total. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y una alta humedad. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.