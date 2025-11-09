El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que se registrarán intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , con un leve aumento hacia la tarde, alcanzando los 16 grados en su punto máximo. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 70% y el 86%. Esto generará un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se acumulen entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 55% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando a un 65% en la franja horaria de 19:00 a 01:00.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que las rachas de viento alcancen hasta 37 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo, así como un paraguas o impermeable, dado el alto riesgo de lluvia. Las condiciones del mar también podrían verse afectadas por el viento, por lo que se aconseja precaución a los navegantes y pescadores.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado y fresco, con lluvias esporádicas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deben ser planificadas con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.