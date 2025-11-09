El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto, especialmente en las horas centrales. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 12 grados en la mañana, alcanzando un máximo de 17 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en torno al 68% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el este y sureste. La velocidad del viento variará, alcanzando rachas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente a medida que se acerque la tarde. Desde el mediodía, la posibilidad de lluvias escasas será del 90%, y se espera que se materialicen en forma de intervalos nubosos con lluvia ligera. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 13:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de lluvia. Sin embargo, a partir de las 19:00 horas, la situación se tornará más intensa, con un 100% de probabilidad de lluvia, y se anticipa que las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 2 mm.

La tarde será el momento más crítico en términos de clima, con un aumento en la probabilidad de tormentas, que podría llegar hasta el 70% en las horas cercanas al ocaso. Esto sugiere que los residentes de Nigrán deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y posiblemente severas, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que caiga la noche, las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, y la nubosidad persistirá, con lluvias intermitentes que podrían continuar durante la noche. Los vientos seguirán soplando desde el sureste, aunque con una intensidad ligeramente menor. En resumen, el día de hoy en Nigrán se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes, lluvias y un ambiente fresco, lo que invita a los habitantes a estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.