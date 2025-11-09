El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes más densas y cubiertas, especialmente en la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 7 y 16 grados , comenzando con un fresco 9 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 68% y el 86%. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mañana, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia a partir de la tarde. Las probabilidades de precipitación se incrementan notablemente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría ser de hasta 0.1 mm en las primeras horas y un total de 2 mm hacia la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar una sensación térmica más baja, especialmente cuando se combine con la alta humedad. A medida que se acerque la noche, el viento se moderará un poco, pero se mantendrá en torno a los 7 km/h.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mañana, pero se incrementa a un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y alcanza un 65% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones podrían ser propicias para su desarrollo, especialmente en la tarde y la noche.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras y tormentas hacia la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.