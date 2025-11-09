El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente nublado en Moraña, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un cielo cubierto con lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.7 mm hacia la tarde y alcanzando hasta 1 mm en la noche.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, comenzando en 9 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día. A medida que caiga la tarde, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia la noche. La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y bajando ligeramente a un 68% durante la tarde, pero aumentando nuevamente hacia la noche, lo que podría contribuir a una sensación de frío.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h durante la tarde y alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en la noche. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un incremento en la tarde, con un 40% de posibilidad de tormentas entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 70% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que es posible que se produzcan chubascos más intensos en la noche, por lo que es aconsejable estar preparado para condiciones climáticas cambiantes.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de la tarde y la noche, por lo que se recomienda precaución al conducir. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.