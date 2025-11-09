El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes más densas y cubiertas, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde. Esto puede contribuir a la formación de brumas y nieblas, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mañana, con un total acumulado de 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con un total estimado de 2 mm hacia el final del día. Las condiciones de lluvia se acompañarán de intervalos nubosos, lo que podría dificultar la visibilidad en algunos momentos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento suave, combinado con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 13 grados . La probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 65% en las últimas horas del día, lo que podría traer consigo algunos truenos y relámpagos, aunque las tormentas no se prevén como severas.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y lleven consigo un paraguas si planean salir durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.