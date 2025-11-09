El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde, lo que podría dar paso a cielos cubiertos hacia la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero se espera que alcancen su punto máximo en torno a las 13:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque 17 grados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 15 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 68% en las horas centrales, para luego aumentar nuevamente hacia la noche, alcanzando un 84% al final del día. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 mm en las horas de la tarde y un ligero aumento hacia la noche, donde se podrían registrar hasta 1 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente en la tarde y la noche.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 25 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 30 km/h.

La probabilidad de tormenta es baja en las primeras horas del día, pero aumentará a un 40% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y alcanzará un 65% en la noche, lo que podría indicar la posibilidad de tormentas aisladas. Los residentes de Moaña deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día mayormente nublado con algunas lluvias ligeras y un aumento en la actividad eléctrica hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.