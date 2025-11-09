El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, rondando entre el 70% y el 85% a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es significativa, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la precipitación acumulada durante el día será de aproximadamente 1.5 mm, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí serán constantes y podrían generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En su punto máximo, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 42 km/h por la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La combinación de nubes, lluvias escasas y viento moderado sugiere que es un día ideal para actividades en interiores. Sin embargo, para aquellos que necesiten salir, se recomienda llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. La tarde podría ser especialmente propensa a chubascos, por lo que es aconsejable estar preparado para la posibilidad de mojarse.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día que invita a disfrutar de actividades en casa, pero también a estar atentos a las condiciones meteorológicas si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.