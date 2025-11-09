El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo predominantemente nublado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas, que irán dando paso a un ambiente más nuboso hacia la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

A medida que avance la jornada, la nubosidad se intensificará, y se prevé que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 70% y el 90%. Esto podría hacer que el día se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en la tarde y la noche. Las probabilidades de precipitación aumentan considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes y visitantes de Meaño lleven paraguas o impermeables si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur-sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán a alrededor de 14 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad. La humedad podría aumentar nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con altas probabilidades de lluvia, especialmente en la tarde. Se recomienda a todos estar preparados para las condiciones cambiantes y disfrutar de la jornada con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.