El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de "cubierto" en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 82% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 44 km/h en las horas de la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente a medida que el día avanza. Las primeras horas de la mañana no presentarán precipitaciones, pero a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia será del 95% entre las 13:00 y las 19:00, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y la 01:00. Se anticipa que la cantidad de precipitación será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las horas más críticas.

La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 50% entre las 13:00 y las 19:00, y un 65% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

Es recomendable que los residentes de Marín se preparen para un día mayormente nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde y la noche. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que es importante estar atentos a las condiciones climáticas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.