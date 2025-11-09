El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa aumente, con periodos de nubes cubiertas, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 11:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 11 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 72% en las horas centrales, para luego volver a aumentar hacia la tarde y la noche, alcanzando un 89% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con la presencia de nubes, podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los valores reales.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que Lalín experimentará lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias ligeras durante este periodo. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que podrían llegar hasta 0.6 mm en las horas más activas de la tarde.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 32 km/h hacia las 23:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 70% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones son propicias para su desarrollo, especialmente en la tarde y la noche.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en las horas de la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.