El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad podría verse reducida, especialmente durante la mañana, cuando se prevé una probabilidad del 50% de precipitaciones ligeras entre las 07:00 y las 13:00 horas. La niebla y la bruma pueden persistir, lo que podría dificultar la circulación en algunas áreas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento, alcanzando los 16 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 68% y el 90% durante el día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 1.0 mm en las horas más críticas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas aumenta considerablemente en la tarde, alcanzando un 65% entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían presentarse de manera más intensa en forma de chubascos.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas por la tarde. Es un día para estar preparado y adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.