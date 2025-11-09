El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne más nublado, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 62% en la tarde. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más tempranas. Los vientos soplarán desde el norte y el sur, con velocidades que variarán entre 1 y 11 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría generar ráfagas de hasta 26 km/h.

A lo largo del día, existe una probabilidad significativa de precipitación, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de lluvia se eleva al 95%. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podría ser suficiente para mojar el suelo y generar un ambiente húmedo.

La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 70% entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto indica que, si bien la lluvia será ligera, la posibilidad de tormentas eléctricas podría incrementar la intensidad de la precipitación en la noche. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes que lleven paraguas y se mantengan informados sobre las condiciones climáticas, ya que las tormentas podrían afectar la tranquilidad de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.