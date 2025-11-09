El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera un incremento en la nubosidad, con intervalos de nubes más densas y cubiertas, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 17 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 10 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y alcanzando niveles de hasta el 90% en las horas más cálidas del día. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en la mañana, con un total acumulado de 0.1 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con un total de 2 mm esperados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 70% en la noche, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Gondomar que se preparen para un tiempo variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones frescas y húmedas. La combinación de nubes, lluvia y viento puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican las temperaturas, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.