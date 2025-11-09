El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera un incremento en la nubosidad, con períodos de cielo cubierto que se intensificarán hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 12 grados en las horas centrales. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, estabilizándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 94% en las últimas horas. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Forcarei vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es del 35% entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando significativamente a un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras, especialmente en la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 39 km/h hacia la noche. Este viento puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una creciente probabilidad de lluvias ligeras a medida que avance la tarde. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones invernales y posibles chubascos, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.