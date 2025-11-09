El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, comenzando en torno a los 8 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 14 grados hacia el mediodía. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas descenderán ligeramente, estabilizándose en torno a los 12 grados por la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 68% y el 92% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las primeras lluvias ligeras comiencen a aparecer a partir de las 7 de la mañana, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente en la tarde, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm hacia el final del día. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 24 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 46 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 65% entre las 19:00 y la medianoche. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones son propicias para su desarrollo, lo que podría traer consigo un tiempo más inestable.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable del sur. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.