El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes más densas y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 15 grados en las horas centrales. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero descenso, manteniéndose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 68% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas más suaves, pero a medida que avance el día, se espera que el viento se intensifique, alcanzando hasta 39 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias ligeras a lo largo del día, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. Las probabilidades de precipitación son más altas en la tarde y la noche, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas.

La probabilidad de tormentas también aumenta, alcanzando un 40% en la tarde, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas y un ambiente más inestable. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que se desarrolle el día.

En resumen, Cuntis experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.