El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo inicial, desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera una visibilidad reducida debido a la bruma, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 grados , con una ligera subida a 11 grados hacia el amanecer.

A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará los 12 grados, pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 81% en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es baja en la mañana, con valores de 0% hasta el mediodía, aunque se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde.

A partir de la tarde, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, la situación meteorológica cambiará. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando el 100% entre las 1 y las 7 de la tarde. Se anticipan lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 1.0 mm en este periodo. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más fría.

El viento soplará del sur a una velocidad que oscilará entre los 10 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente con la combinación de la lluvia y la humedad.

Hacia la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir. Las temperaturas descenderán ligeramente, estabilizándose en torno a los 14 grados. La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta el 86% en las horas nocturnas, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con bruma y niebla en la mañana, seguido de lluvias escasas por la tarde y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones de visibilidad reducida y llevar paraguas si planean salir durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.