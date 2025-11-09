El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

Hoy, 9 de noviembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a media tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 71% y el 88% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente significativamente por la tarde, con un 80% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la tarde. Las lluvias serán ligeras, pero es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante ese periodo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 30 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación de frío se intensifique, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas del día, pero aumentará a un 25% por la tarde, alcanzando un 70% en la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas, especialmente en las horas cercanas al ocaso.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.