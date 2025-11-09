El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Cangas se verá afectada por un panorama mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en la tarde y noche. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 75% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente. Se prevé que las primeras gotas comiencen a caer alrededor de las 16:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las cantidades de lluvia serán escasas, con acumulaciones que podrían rondar entre 0.1 y 1 mm, pero es importante estar preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 37 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente al caer la noche.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 65% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras a partir de la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean estar fuera durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.