El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera un incremento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 11 grados, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 68% y el 90% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que no superarán los 1.0 mm en las horas más críticas. Las primeras lluvias podrían comenzar a aparecer a partir de las 07:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 50% que aumentará a un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Cambados lleven paraguas o impermeables si planean salir durante la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 24 km/h durante la mañana, aumentando a medida que se acerque la tarde.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas en la región. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la situación se mantendrá dentro de lo habitual para esta época del año.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

