El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

Hoy, 9 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, el cielo se tornará más cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que comenzarán a manifestarse a partir de la mañana y se extenderán a lo largo de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 16 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede resultar agradable para quienes planeen actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que pueden resultar incómodos para algunas personas. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede dar lugar a una sensación térmica más fría de lo que los termómetros indican.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la probabilidad de lluvia.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas durante el día podrían alcanzar hasta 1.3 mm, lo que indica que, aunque las lluvias sean escasas, su ocurrencia es casi segura.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar paraguas o impermeables, especialmente durante la tarde, cuando las condiciones son más propensas a la lluvia. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.