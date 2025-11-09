El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo cubierto y muy nuboso, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 16 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 10 grados en las primeras horas, y alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando entre el 62% y el 82%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sureste. La velocidad del viento variará, comenzando con ráfagas de hasta 8 km/h en la mañana y aumentando gradualmente, alcanzando picos de hasta 44 km/h en la tarde y noche. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente a medida que avance el día. Las primeras horas de la mañana no presentarán precipitaciones, pero a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las horas más activas de la tarde. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la posibilidad de tormentas también se incrementa, con un 50% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 65% entre las 19:00 y la medianoche.

Los ciudadanos de Bueu deben estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de viento, nubosidad y la posibilidad de lluvias puede afectar las actividades programadas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar el fresco ambiente que se espera. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.