El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque el mediodía, alcanzando los 14 grados. Sin embargo, por la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 15 grados, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y viento podría resultar en una sensación térmica más baja.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes se desplacen al exterior tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se registren lluvias escasas a lo largo del día, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.8 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Además, existe una probabilidad de tormenta del 45% en la tarde, lo que podría intensificar las condiciones meteorológicas.

Por lo tanto, se aconseja a los residentes de Barro que estén preparados para un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y viento moderado. Llevar paraguas y abrigos será esencial para mantenerse cómodos y secos a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.