El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 68% y el 90% a lo largo del día. Esto podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las primeras lluvias comiencen a aparecer a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más intensas. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 45% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 70% durante la noche. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones son propicias para su desarrollo, por lo que se recomienda estar atento a las alertas meteorológicas.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá buena, aunque podría verse afectada en momentos de lluvia. La salida del sol se producirá a las 08:17 y se ocultará a las 18:19, lo que significa que disfrutaremos de aproximadamente 10 horas de luz solar, aunque la mayor parte de esta estará cubierta por nubes.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.