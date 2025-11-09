El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, dando paso a un ambiente más cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando entre el 60% y el 75%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes. A partir de la tarde, existe una probabilidad del 75% de que se registren lluvias ligeras, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría alcanzar hasta 0.7 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá momentos de llovizna que podrían mojar las calles y los campos.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h en las horas pico, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 23 km/h, siendo más intensas durante la tarde. Esto podría afectar a actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la probabilidad de lluvia persistirá, aunque con menor intensidad. Las temperaturas descenderán a unos 13 grados hacia la medianoche, y la humedad aumentará nuevamente, creando un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día de abrigo y precaución ante el viento y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.