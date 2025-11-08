El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes que podrían dar paso a momentos de cielo muy nuboso, especialmente en la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con solo un leve indicio de posibles lloviznas en la madrugada.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. A las 12:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 16 grados, proporcionando un ambiente templado que invitará a disfrutar del aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas descenderán nuevamente al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 73% y el 91% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente notable en las horas de la mañana y al caer la noche, cuando la humedad tiende a aumentar.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

La salida del sol se producirá a las 08:17 horas, mientras que el ocaso está previsto para las 18:19 horas, lo que nos brinda un día con una duración de luz solar considerable. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy se caracteriza por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad, pero sin lluvias. Las temperaturas agradables y la brisa suave harán de este un día propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para las frescas temperaturas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.