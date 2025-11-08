El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un cambio en las condiciones atmosféricas, con un aumento en la nubosidad que podría afectar la visibilidad y la sensación térmica.

Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que salgan a realizar actividades al aire libre. El viento soplará del noreste con velocidades que variarán entre 4 y 6 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero agradable.

A partir de las 11 de la mañana, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 4 de la tarde. Sin embargo, la nubosidad irá en aumento, y se prevé que el cielo se cubra en su mayoría, con intervalos nubosos que podrían dar paso a un cielo completamente cubierto en las horas posteriores. A pesar de esta cobertura, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

La tarde se caracterizará por un viento más suave, con rachas que no superarán los 6 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo. La humedad comenzará a descender gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose entre los 10 y 11 grados . El cielo se mantendrá cubierto, y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando hasta un 86% hacia la medianoche. El viento del noreste continuará soplando, aunque con menor intensidad, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca.

En resumen, el día en Vilaboa se presenta con un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto, temperaturas agradables durante la tarde y un ambiente fresco por la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en las horas de sol, pero se recomienda llevar abrigo para la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.