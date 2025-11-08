El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

Hoy, 8 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente nuboso, con algunas posibilidades de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 8 grados por la tarde. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 94% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sur y suroeste a velocidades que oscilarán entre 1 y 7 km/h. Las ráfagas de viento más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 25% de posibilidades de que se produzcan lluvias ligeras entre la 1 y las 7 de la mañana, disminuyendo a un 5% entre las 7 y la 1 de la tarde. A partir de la 1 de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará a medida que avanza el día. Sin embargo, es importante que los residentes estén preparados para la posibilidad de un ligero chubasco en la mañana.

El cielo estará cubierto en las primeras horas, pero se espera que se despeje gradualmente, dando paso a un cielo poco nuboso en la tarde. Esto permitirá que los rayos del sol se filtren, aunque la nubosidad persistente podría limitar la cantidad de luz solar directa. La puesta de sol se producirá a las 18:16, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, ofrecerá momentos de claridad.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que oscilan entre los 8 y 14 grados, alta humedad y una ligera posibilidad de lluvia en la mañana. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable, pero en general, se anticipa que el día mejorará a medida que avance.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.