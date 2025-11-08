El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 7 km/h. Las ráfagas máximas alcanzarán los 15 km/h hacia el final de la tarde. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La combinación de un cielo claro y temperaturas moderadas hará que sea un día ideal para pasear por la ciudad, disfrutar de las terrazas o realizar actividades deportivas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, ausencia de precipitaciones y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Los vigueses y visitantes podrán disfrutar de un día luminoso y cálido, perfecto para aprovechar al máximo las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.