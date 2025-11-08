El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y escasa lluvia en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera que el cielo presente intervalos nubosos con lluvia escasa, con una temperatura que rondará los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 84%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades de lluvia entre las 19:00 y 01:00 horas, y un ligero aumento al 5% entre las 07:00 y 13:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que, aunque el día será gris, no habrá condiciones severas.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 17 grados a las 15:00 horas. A lo largo de la jornada, la humedad relativa disminuirá gradualmente, comenzando en un 96% en la mañana y bajando a un 68% hacia la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo a medida que la temperatura sube.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h, predominando del sureste durante la mayor parte del día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 18 km/h en las horas centrales de la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 10 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 91% hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la nubosidad podría limitar la vista de las estrellas.

En resumen, Valga experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia. Los residentes deben prepararse para un tiempo fresco y húmedo, especialmente en las primeras horas del día, y disfrutar de un leve aumento de temperatura durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.