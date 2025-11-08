El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

Hoy, 8 de noviembre de 2025, Tui se prepara para un día mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia ligera. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frescor, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 10% de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 5% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que indica que, en general, el día se desarrollará sin interrupciones significativas por el agua. A lo largo del día, la posibilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que no habrá fenómenos meteorológicos severos que afecten la tranquilidad de los habitantes.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 15 km/h, predominando de dirección sur. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento puede ser más notable en zonas abiertas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:20, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con cielos despejados en su mayoría.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con escasas posibilidades de lluvia y un viento moderado. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.