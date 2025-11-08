El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo variable que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera un cielo mayormente cubierto, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, acumulando alrededor de 0.6 mm de precipitación. Sin embargo, a medida que avance el día, las condiciones mejorarán notablemente, dando paso a un cielo despejado que dominará la mayor parte de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 17 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que rondarán entre los 2 y 6 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 96% en la madrugada y descendiendo a un 66% hacia la tarde. Esta variación en la humedad puede generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero se tornará más confortable a medida que el día avance. A pesar de la alta humedad, no se prevén tormentas ni precipitaciones significativas después de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja a lo largo del día, con un 10% en las primeras horas y disminuyendo a un 0% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana podría comenzar con algo de lluvia, el resto del día será ideal para actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:15 y el ocaso a las 18:20, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar. Los ciudadanos de Tomiño pueden esperar un día agradable, con cielos despejados y temperaturas agradables, perfectas para paseos y actividades al aire libre. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día, pero a medida que avance la jornada, será posible disfrutar de un tiempo más cálido y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.