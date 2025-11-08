El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 87% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunos intervalos nubosos, especialmente entre las 9 y las 12 del mediodía, aunque las nubes no serán lo suficientemente densas como para provocar precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un día fresco pero agradable para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, especialmente entre la 1 y las 5 de la tarde, con un aumento en la cobertura nubosa que podría llegar a ser muy nuboso en algunos momentos. Sin embargo, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 17 grados .

El viento será otro factor a considerar, con rachas que oscilarán entre los 4 y 8 km/h, predominando de dirección sureste. Esto proporcionará una brisa suave que, combinada con la temperatura, hará que la sensación térmica sea más agradable en comparación con los valores absolutos.

A medida que se acerca la noche, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro a las 18:19. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia las 9 de la noche. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado con algunas nubes en la tarde, temperaturas frescas y sin precipitaciones. Es un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el tiempo templado y la brisa suave que caracterizarán la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.