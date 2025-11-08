El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas horas de sol. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a intervalos nubosos, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 9 grados, mientras que durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 14 grados. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 85-92%, generará una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad baja de lluvias significativas, con valores de precipitación que rondan el 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, la posibilidad de lluvia es escasa durante el resto del día, lo que sugiere que la mayor parte de la jornada se desarrollará sin precipitaciones. La probabilidad de tormentas es nula, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque con un cielo mayormente cubierto.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h en las horas más activas del día. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el sureste, manteniendo su intensidad.

La salida del sol se producirá a las 08:15, mientras que el ocaso está previsto para las 18:17, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que avanzamos hacia el invierno. A lo largo del día, los ciudadanos de Silleda podrán disfrutar de un ambiente fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantengan preparados para la posibilidad de un ligero chubasco en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.