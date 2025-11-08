El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

Hoy, 8 de noviembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán mayormente cubiertos, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las primeras horas, donde se prevé una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica mejorará, y se espera que el cielo se despeje, permitiendo que el sol brille en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 11 grados, mientras que por la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo en 16 grados. Este ligero aumento en la temperatura será bien recibido por los habitantes y visitantes de la localidad, que podrán disfrutar de un tiempo más templado.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 81% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se asome, la sensación térmica mejorará.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 14 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas y nula en la tarde, lo que sugiere que la lluvia no será un factor significativo en las actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la meteorología puede ser impredecible.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día mayormente nublado con algunas oportunidades de sol por la tarde. Las temperaturas frescas y la alta humedad invitan a los residentes a abrigarse adecuadamente, mientras que el viento suave proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.