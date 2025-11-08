El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo inicial, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, que dominará el cielo con un estado de "Niebla" en la mayoría de los periodos. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse, ya que la visibilidad puede ser muy limitada.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo más despejado. A partir de las 10 de la mañana, las condiciones mejorarán notablemente, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un día más soleado. Las temperaturas durante la mañana se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 12 grados , alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto contribuirá a la sensación de frescor, aunque la temperatura máxima prevista permitirá un ambiente más agradable hacia el mediodía.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, predominando del noreste y del sureste. Este viento ligero ayudará a dispersar la bruma y la niebla, favoreciendo la mejora de las condiciones meteorológicas.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 5% de probabilidad de lluvia en las horas de la tarde, lo que sugiere que las condiciones se mantendrán secas. La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por fenómenos meteorológicos severos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:19, momento en el que el cielo podría volver a cubrirse ligeramente, aunque sin la presencia de niebla.

En resumen, Salvaterra de Miño disfrutará de un día con un inicio nublado y brumoso, que dará paso a un ambiente más soleado y cálido en las horas centrales, ideal para actividades al aire libre.

