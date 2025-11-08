El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

Hoy, 8 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un día marcado por la variabilidad del tiempo. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en el periodo de la madrugada, donde la probabilidad de precipitación es del 10%. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica mejorará ligeramente. La bruma será un fenómeno notable en las horas posteriores, con visibilidad reducida en algunos momentos. La temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender, lo que podría proporcionar un alivio a los habitantes de la zona.

Durante la tarde, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura, combinado con una humedad relativa que bajará hasta el 60%, creará un ambiente más agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento, que soplará predominantemente del este y sureste, tendrá una velocidad moderada de entre 4 y 6 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. No se prevén tormentas ni condiciones climáticas adversas, lo que permitirá que los residentes de Salceda de Caselas realicen sus actividades cotidianas sin inconvenientes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará aún más, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol está programada para las 18:20, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes podrán disfrutar.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un inicio fresco y brumoso, seguido de una tarde más cálida y despejada, ideal para disfrutar del aire libre antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.